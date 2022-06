Il a joué pieds nus par manque d’argent et en Espagne il est devenu meilleur que Messi et Cristiano

Le football est souvent une soupape d’échappement de la réalité. La situation économique pousse les futurs joueurs à donner le meilleur d’eux-mêmes pour devenir professionnels. Il y a un footballeur qui a eu une enfance difficile, est venu jouer pieds nus et a dépassé Lionel Messi et Cristiano Ronaldo à leur apogée.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le football espagnol et européen pendant plus de 15 ans. Entre les deux, d’innombrables prix individuels et collectifs ont été distribués.

Ils ont remporté 12 Ballons d’Or ensemble et en Espagne, il n’y avait personne de meilleur qu’eux, jusqu’à ce qu’un buteur inné apparaisse qui brise l’hégémonie des deux.

Il s’agit de Luis Suarez, le dernier grand buteur du FC Barcelone (sans compter le ‘Flea’), qui est devenu meilleur que Messi et le ‘Bug’ en Liga.

C’était en 2016 lorsque l’Uruguayen, qui a clôturé son cycle avec l’Atlético de Madrid il y a quelques semaines, a vaincu individuellement les deux monstres mondiaux. Il a obtenu le «Pichichi», après avoir marqué 40 buts et brisé six ans de domination par l’Argentin et le Portugais.

L’enfance compliquée de Suarez :

Il y a des années, Sandra Díaz, mère de Luis Suarez, a confirmé que sa famille avait une situation économique difficile. L’attaquant avait à peine une paire de chaussures pour aller à l’école.

En raison de son amour pour le football, l’attaquant a joué pieds nus afin de ne rater aucun match. Il est devenu une star mondiale, il a remporté une Ligue des champions et on peut dire qu’il était meilleur que Messi et Ronaldo.