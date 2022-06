Il a joué à Barcelone et au Real Madrid, a triomphé dans sa carrière et profite maintenant de ses millions gagnés

Peut-être que peu de gens se souviennent de lui, mais Michael Laudrup était l’un des joueurs les plus importants des années 1980 et 1990. Avec un contrôle du ballon enviable, une capacité de passe impressionnante et une manière pratiquement infaillible d’attaquer les défenseurs, il est devenu un footballeur très pour l’époque et le histoire du football mondial.

À tel point qu’il a eu la chance de jouer à la fois pour le FC Barcelone et le Real Madrid, les deux plus grandes institutions de toute l’Espagne. Ses premiers pas sont franchis dans l’équipe du culé en 1989, quand à la demande expresse de l’entraîneur historique de l’époque, Johan Cruyff, il devient une véritable star.

Dans cette équipe, il a vécu les meilleurs moments de sa carrière sportive en tant que professionnel, qui a été relancée pour le placer au sommet du football mondial. Les succès du FC Barcelone y ont contribué, avec lesquels ils ont réussi à remporter la Coupe d’Europe tant attendue en 1992 et quatre ligues espagnoles consécutives.

Malheureusement pour tout le monde, deux ans après son arrivée, en 1994, il est parti pour le Real Madrid comme une sorte de vengeance pour avoir subi de nombreux problèmes personnels à la fois avec la direction et avec Cruyff lui-même, ce qui était sans aucun doute un fait historique qu’ils ne lui ont jamais pardonné.

Bien que dans la maison blanche, cela ne se soit pas aussi bien passé qu’au FC Barcelone, il a également joué avec eux deux saisons au cours desquelles il n’a remporté qu’un seul titre de champion.

Après cela, il est allé au Japon pour jouer pour Vitesse Kobe et de là à l’Ajax pour jouer sa dernière saison en 1998 et prendre sa retraite pour commencer sa carrière d’entraîneur.

Il est actuellement toujours lié au football en tant qu’entraîneur du Al-Duhail Sports Club, un club situé au Qatar, et profite de chaque temps libre qu’il a pour passer du temps de qualité avec sa famille et dépenser les millions qu’il a gagnés en travaillant dur tout au long de sa vie, sa carrière de footballeur professionnel.