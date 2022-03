Il a failli fondre en larmes : Eden Hazard et le geste inattendu du Real Madrid après son opération

Cristiano Ronaldo voulait être l’un des joueurs qui ont soutenu l’équipe nationale portugaise dans sa lutte pour obtenir une place à la Coupe du monde 2022 au Qatar, dans laquelle le joueur aura l’opportunité de remporter l’important trophée.

Maintenant que son équipe a été éliminée du Champion, le joueur pourra se concentrer sur l’entraînement avec l’équipe nationale, qui devra affronter la Macédoine dans l’un des derniers matchs des Éliminatoires.

Avant le match qui aura lieu ce mardi, Cristiano Ronaldo s’est joint à une conférence de presse dans laquelle il a eu l’occasion de donner son point de vue sur l’équipe, mais il a également dû répondre à une question sur son avenir sportif.

C’est que le footballeur voulait mettre fin aux rumeurs sur sa retraite et la possibilité que ce soit sa dernière participation à une Coupe du monde, c’est pourquoi il a dit : «Je suis le patron, point final.»

Plus tard, il a déclaré qu’il allait prendre la décision en fonction de ses propres critères et non en raison de la pression des autres : «Beaucoup me posent cette question. Qui décidera de mon avenir, c’est moi. Si j’ai envie de jouer plus de jeux et si je n’ai pas envie de jouer plus, je ne le ferai pas».

L’avenir de Cristiano Ronaldo

Il faut se rappeler que ce sujet est revenu après que Lionel Messi ait parlé de son avenir dans le tournoi, tant de gens voulaient savoir si Cristiano réfléchissait déjà à ces problèmes.