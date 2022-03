Il a été proposé au FC Barcelone et Xavi l’a liquidé : «C’est surévalué…»

Enceinte de plusieurs mois, Rihanna adore son baby bump. La star l’exhibe sous toutes les coutures et contribue à elle seule à changer les mentalités sur la grossesse !

C’est actuellement une vraie révolution que Rihanna est en train d’opérer dans le monde de la maternité. Autrefois caché afin de se faire le plus discret possible, le baby bump est en train de devenir tendance !

Eh oui ! Car l’interprète de «Diamonds» a décidé de bouleverser les règles. Au lieu de la jouer discrète avec des vêtements amples, Rihanna a décidé de faire de son baby bump une véritable signature mode.

Plus le ventre de la compagne d’A$AP Rocky prend du volume, et plus celle-ci l’exhibe grâce à des tenues très osées. La star de 34 ans ne recule ainsi devant aucune extravagance.

On le sait, Rihanna n’est pas du genre à avoir froid aux yeux. Et à elle seule, elle révolutionne littéralement la manière dont doit s’habiller une femme enceinte.

Il n’en suffisait pas plus pour que le magasin Vogue tresse des lauriers à la chanteuse. «Je n’avais jamais vu une mode de maternité si fraîche. Cela ne ressemble pas du tout à celle que l’on connait», évoque ainsi la styliste Solange Franklin.

Elle poursuit : «Rihanna met le feu au style de grossesse. Elle ne cache rien. C’est plus une énergie effusive… une beauté sans vergogne et abondante», commente-t-elle.

Alors que l’industrie de la mode donne généralement des astuces aux femmes pour camoufler leur baby bump, Rihanna prend le total contrepied. L’interprète «d’Umbrella» fait exactement tout le contraire de ce qui est recommandé.

Et tout le monde adore ! Celle qui s’imagine déjà dans son rôle de maman change le regard sur la maternité. Toujours selon Vogue, Rihanna aide ainsi les femmes à mieux accepter leur corps pendant la grossesse.