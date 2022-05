Il a échoué au Real Madrid et le PSG le veut comme remplaçant de Pochettino

La ligue espagnole 2021-22 s’est terminée pour le Real Madrid, dont il était le champion plusieurs dates d’avance, donc ce dernier match contre le Betis, champion de la Copa del Rey, n’était qu’un simple match d’engagement, un entraînement sérieux avant la toute finale contre Liverpool FC pour la Ligue des champions, qui aura lieu samedi prochain, le 28 mai.

En ce sens, c’est aussi l’adieu de l’effectif merengue pour certains footballeurs. L’un d’eux a été viré direct et direct par l’entraîneur Carlo Ancelotti lui -même : Isco Alarcón.

Le Malagan, arrivé en 2013 avec l’affiche vedette espagnole, n’a jamais été à la hauteur et n’a brillé que quelques instants. Ancelotti a adressé des mots chaleureux au milieu de terrain offensif, comme d’habitude pour le stratège paternel italien.

«Nous en avons parlé avant le match. Il a fait ses débuts à Madrid contre le Betis avec moi comme entraîneur (en 2013). Et maintenant, il me dit au revoir aussi et contre le Betis. Il a eu une carrière fantastique, il était une partie importante de tous les réalisations de cette équipe au fil des ans. Aurait-il pu donner plus ? Oui, mais il était un élément important. Il a joué des matchs importants, des finales, mais il a toujours concouru et montré sa qualité. Je lui souhaite le meilleur».

A huit jours de la finale de la Ligue des champions, Ancelotti a déjà fait le bilan de la campagne : «C’était une saison où on a bien commencé et mieux fini. On a eu de la continuité, l’équipe a toujours eu de l’engagement. Du travail collectif. Courtois doit à souligner, Vinicius, Benzema… L’ambiance était extraordinaire, ils ont toujours respecté mes décisions et n’ont jamais baissé les bras s’ils ne jouaient pas».