Il a donné des détails sur le départ scandaleux de Lionel Messi : «C’est sur l’insistance..»

C’est le 12 juin 2020 que l’histoire d’un monument comme Barcelone a changé à jamais. Sa plus grande figure, Lionel Messi, a arrangé son départ des Culés par le bouche à oreille, laissant Ligues des champions, Coupes du monde des clubs, coupes nationales, Ballon d’Or, records de buts et de passes décisives, et un amour rarement vu entre le fan et le football.

Mais tout n’était pas rose au Barça. La mauvaise gestion dans les caisses de l’institution a fini par épuiser l’effectif, et en plus de La Pulga, celui qui a dû mettre son visage dans ce contexte (au-delà des mauvais résultats) était l’entraîneur néerlandais de l’époque, Ronald Koeman.

Et dans une conversation avec le journal Algemeen Dagblad, l’emblème de Barcelone a raconté les détails du départ du 10 argentin : «C’est sur l’insistance de la direction du club que j’ai accepté le départ de certains joueurs pour remettre de l’ordre dans les finances».

Mais loin de s’arrêter là, le DT qui n’a pas pu faire du bon boulot chez les Blaugrana s’est demandé si tout le panorama que lui racontaient les dirigeants, dirigé par Laporta (président du club), qui insistait sur le fait qu’avec Messi dans le campus, ils allaient toucher le fond financièrement.

Et Ronald Koeman d’argumenter : «J’ai fait attention, mais ensuite, quand tu vois qu’ils amènent quelqu’un pour 55 millions d’euros peu de temps après avoir laissé partir Lionel Messi (ils ont signé Ferran Torres), alors tu te demandes s’il ne se passait pas autre chose». Pourquoi Messi dois partir? Le départ scandaleux de la star mondiale de Barcelone a encore de nombreuses questions sans réponse.

Et maintenant, Ronald ?

L’entraîneur néerlandais, Ronald Koeman, est toujours sans club 4 mois après son départ de Barcelone. Après le départ de Messi, le fonctionnement de l’entraîneur s’est effondré et avec une image très négative du groupe, il a dû s’effacer pour que Xavi vienne changer un peu de cap.

La fatigue pèse toujours sur lui. A 58 ans, l’entraîneur vit à Barcelone mais regarde le football de loin et pour le moment, il se repose et pratique son hobby :

«Maintenant, je profite de la vie détendue, je joue au golf, je fais beaucoup de voyages avec ma femme. un autre club ? J’ai convenu avec Rob Jansen que cet été, nous verrons quelles sont les possibilités».