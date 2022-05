Il a dit au revoir à tout le Real Madrid mais Ancelotti l’a arrêté : il a demandé à le retenir

Le Liverpool FC est sur le point de conclure ce qui sera une spectaculaire opération de renouvellement de contrat avec le sponsor principal sur le maillot. Il s’agit de Standard Chartered, la banque britannique que les Reds ont promue sur le devant du maillot depuis 2010 et qui va doubler ce qu’ils perçoivent. Le contrat actuel porte sur environ 40 millions de livres sterling (45 millions d’euros par an), qui a été renouvelé en 2018 jusqu’en 2023.

Et dans la perspective que cet accord entrera bientôt dans sa dernière année, Liverpool souhaite le renouveler mais bien sûr, avec des exigences économiques plus élevées.

En 2018, le club avait déjà grandi sous le commandement de Jurgen Klopp, mais depuis lors, ils ont obtenu une Ligue des Champions, une Premier League et d’autres titres mineurs (une Coupe EFL Carabao, une Coupe du Monde des Clubs et une Super Coupe d’Europe), en en plus d’un succulent accord avec Nike pour la fabrication du maillot.

«Liverpool est l’un des clubs les plus connus au monde et nous sommes fiers de nous associer à eux, car nous partageons de nombreuses valeurs et c’est très populaire», avaient-ils déclaré depuis Standard Chartered lors de leur renouvellement en 2018.

Maintenant, Liverpool demande doubler ce qu’ils ont gagné, c’est-à-dire atteindre jusqu’à 80 millions de livres sterling, soit aujourd’hui environ 106 millions d’euros par an.

Si cela se produit, Liverpool aurait de loin le parrainage de maillot le plus élevé au monde, dépassant le «roi» actuel, le Real Madrid avec Fly Emirates, qui verse 70 millions par saison. Il faudra voir si la banque accepte les conditions extraordinaires de Liverpool.

Ce n’est pas le seul renouvellement, puisque le club a prolongé le contrat de l’entraîneur Klopp, qui était jusqu’en 2023, maintenant jusqu’en 2026, il dépassera donc les dix ans en tant que Red.

À cet égard, Klopp a déclaré: «Cette prolongation est différente en raison du temps que je suis ici. Je me suis demandé, est-ce juste pour moi de continuer? Et avec mes deux assistants, Pep Lijnders et Pete Krawietz, nous sommes arrivés à la conclusion que c’est», a-t-il poursuivi.

Klopp disant. L’entraîneur allemand est très apprécié à Anfield et, au cas où quelqu’un aurait des doutes, il a déclaré : «Je veux transformer les sceptiques en croyants.»