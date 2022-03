Il a crié à Vinicius lors du Clasico : «L’année prochaine le Ballon d’Or…»

Le Real Madrid de Carlo Ancelotti suit de près les traces de Kylian Mbappé, puisque lors du prochain marché des transferts, le Français pourrait porter le maillot du club blanc.

Mais lors du dernier match du PSG, Kylian Mbappé a fait un geste qui a inquiété le Real Madrid. Monaco a battu le Paris Saint-Germain et le résultat a fait réagir l’attaquant français.

Les caméras du stade se sont focalisées sur le joueur, qui était totalement en colère contre le résultat subi par son équipe.

Il était possible de voir comment Mbappé est allé sur le banc en enlevant son maillot et le geste n’a pas été bien accueilli par le Real Madrid.

Même s’il ne s’agissait que de l’émotion du moment, les Merengue craignent que l’attaquant ne soit pas capable de gérer des émotions fortes lorsque le jeu devient très tendu.

Kylian Mbappé n’était pas le seul à s’énerver au PSG

Kylian Mbappé, qui signera au Real Madrid la saison prochaine, a été totalement exaspéré par le résultat du PSG contre Monaco, mais il n’était pas le seul.

Le climat dans le club français n’est pas au mieux en raison des faibles résultats et même Kimpembe a demandé plus de poussée à ses coéquipiers alors qu’il a dû se jeter au sol pour couper un centre qui cherchait Gelson dans la bouche du but pendant le premier acte. Décidément, le climat à Paris est compliqué.