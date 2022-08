Il a attaqué Cristiano Ronaldo : «Qu’est-ce que ça m’importe s’il joue là-bas…»

Le PSG a connu une semaine mouvementée. Et pour cause, Kylian Mbappé Mbappé a fait montre de comportements fâcheux à l’issu du match face à Montpellier, créant une guéguerre entre lui et Neymar, ce qui n’a pas manqué d’alimenter la presse française et mondial.

Alors que le PSG s’apprête à affronter Lille ce dimanche, avec en ligne de mire récupérer la place de leader du championnat français, la presse est revenu sur ce malheureux incident qui a mis le KO au sein du vestiaire parisien.

Le principal accusé était bien évidemment Kylian Mbappé. Manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ, Marc Madiot s’en est pris à Kylian Mbappé, qui n’incarne pas la fonction de leader qui devrait être la sienne.

En effet, le champion du monde s’est montré absolument agacé vis à vis de ses partenaires. Notamment, il n’a pas célébré son but, il s’est arrêté sur une action, un coup d’épaule avec Messi et a quitté la pelouse avant la fin de la rencontre.

Même si Christophe Galtier, en conférence de presse d’avant match a désamorcer la bombe, cela n’a pas suffit à calmer les ardeurs. Pour preuve, l’affaire continue d’alimenter les débats sur les chaînes et dans la presse.

La dernière en date est venue de France. Sur le plateau des Grandes Gueules du sport sur RMC, Marc Madiot en a remis une couche sur le Bondynois:

«On lui a donné les clés du camion, parfait. Il les a réclamées, il les a. Mais quand on a les clés, on fait avancer le camion. On ne coupe pas le contact toutes les cinq minutes», a lancé le manager de l’équipe cycliste Groupama-FDJ.

Il poursuit son analyse en disant que :

«Si on regarde de l’extérieur, le fautif c’est Mbappé. Sa première faute, c’est quand on annonce sa prolongation de contrat en grande pompe, il n’a pas eu un geste pour Messi et Neymar. Pas un geste ! Il aurait dû avoir un mot et un message pour l’ensemble de ses coéquipiers, et je l’avais dit à l’époque», rappelle le patron de l’équipe de Thibaut Pinot et David Gaudu.

Pour ce dernier, Mbappé gagnerait mieux à faire fi de tout individualisme afin d’incarner dans toute sa plénitude, le rôle de leader du vestiaire du PSG.

«A partir du moment où tu es le patron de la boutique, tu dois fédérer, tu dois rassembler, tu dois unir autour de toi. Et l’attitude de Mbappé sur le dernier match, elle est pourrie. C’est un enfant gâté ! Quand tu veux être le patron, et quand tu dois être le patron, tu dois rassembler autour de toi. Il ne l’a pas fait, il ne le fait pas. Il est nul dans son attitude. Je n’ai pas peur de dire que Mbappé est nul dans son attitude», assène l’ancien vainqueur de Paris-Roubaix.

Voilà qui ne cesse d’être répété depuis le début de cette affaire, où, tout comme Madiot, Rooney et bien d’autres ont rappelé à l’ordre, Kylian Mbappé. A l’occasion de la 3e journée de Ligue 1 alors, on verra si la hache de guerre a été enterrée.