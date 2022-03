Il a appelé Laporta et a avoué : «Lionel Messi veut retourner à Barcelone. Il est…»

Ce qui semblait (ou semble) impossible se dessine comme le nouveau feuilleton de l’été européen : le retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Depuis la France, ils l’ont démenti ces derniers jours mais ce dimanche 13 mars, cela a pris beaucoup d’ampleur dans la presse espagnole et internationale. Partons.

C’est d’abord le journaliste français Romain Molina , qui a assuré ce samedi 12 que «Messi est vexé au PSG, quiconque dit le contraire ment» en dehors de détailler que plusieurs arrêts du club parisien ne se poursuivront pas au-delà de juin 2022.

Puis, ce même dimanche, il y eut des nouvelles en double. Un autre journaliste, l’Italien Matteo Moretto, a assuré que «le rêve de Messi est de retourner à Barcelone, même si ce n’est pas facile».

Son compatriote et l’un des meilleurs joueurs du journalisme de transfert, Fabrizio Romano, n’a pas exclu que le 30e retour du PSG en Espagne.

«Le père de Messi a appelé»

C’est plus tard que le journaliste catalan Gerardo Romero a tourné la dernière exclusivité : le père de Messi, Jorge Messi, «a appelé le Barça pour tester un éventuel retour».

De cette déclaration, on peut comprendre que le retour est possible puisqu’il est composé de deux étapes : l’une consiste à se dissocier du PSG, et la deuxième à parvenir à un accord avec Barcelone. S’il passe directement à l’étape 2, l’étape 1 est déjà partiellement cuite.

Beaucoup spéculent sur un possible retour de Messi en mode «remplaçant» pour aider le club et avoir à son tour les adieux qu’il mérite. Dans les réseaux sociaux, cela a généré beaucoup d’attentes, comme on pouvait s’y attendre, et il y a de la division.

Beaucoup aiment Messi mais pensent qu’il n’est pas sage pour lui de revenir. D’autres pensent que ce doit être une sorte d’«obligation» du club de le rapatrier. Messi et le PSG n’ont d’autres objectifs que la Ligue 1, qu’ils gagneront presque à contrecœur. Et cela peut influencer.