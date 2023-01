Il a affronté Cristiano Ronaldo et s’est fait surprendre : «Il a encore des jambes…»

Marcel Tisserand a avoué, ce lundi, que «ce n’était pas facile» d’affronter Cristiano Ronaldo, un joueur qui a fait ses débuts à Al Nassr avec un triomphe sur Al-Ettifaq, dans un match comptant pour les 14e de finale du championnat de la ligue saoudienne Saoudite.

Dans une interview accordée à la chaîne de télévision française RMC Sport, le défenseur central d’Al-Ettifaq a admis avoir été surpris par la «fraîcheur» de l’international portugais, et a déclaré qu’il ne doutait pas qu’il laisserait sa marque dans le pays.

«C’est un joueur différent. On était un peu plus concentrés que d’habitude. On a fait plus attention à lui. Ça ne s’est pas trop mal passé pour nous en défense, malgré le but qui nous a fait mal. Mais dans l’ensemble, ça n’a pas été mal», a-t-il commencé par dire.

«Il a encore des jambes. Pas celles d’un jeune de 20 ans, mais il est toujours présent physiquement. On voit qu’il prend soin de lui. Dans certaines courses ou déplacements, il est toujours très dangereux. Ce n’était pas facile pour lui, car il jouait pour la première fois avec ses coéquipiers. Je pense qu’il va s’adapter rapidement», a-t-il ajouté.