Iker Casillas veut devenir entraîneur

Iker Casillas, un ancien gardien de but du Real Madrid qui a terminé sa carrière au FC Porto, a pris la parole lors de la présentation de Legends – The Home of Football, le plus grand musée du football de Madrid, et a révélé qu’il prévoyait de poursuivre une carrière d’entraîneur.

«Je vois le football d’une manière différente. J’apprends et j’écoute beaucoup et, en plus de mes affaires personnelles, c’est quelque chose que j’apprécie et que je trouve intéressant. M’entraîner et ensuite voir ce qui se passe», a révélé l’ancien international espagnol.

Casillas a également été interrogé sur les renforts du Real Madrid pour la nouvelle saison. «Je pense que ce sont de bons renforts. Rudiger sera un joueur important pour maintenir une ligne défensive solide. Au fond, les grosses équipes ont des lignes défensives consolidées», a-t-il commenté.