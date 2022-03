Iker Casillas : son entreprise ambitieuse avec LaLiga qui va révolutionner le football

Les jeunes femmes se sont rendues à l’Estadio do Dragao avec une banderole dans laquelle elles ont fait cette curieuse demande à l’attaquant portugais.

Ce mardi, le Portugal s’est qualifié pour la Coupe du monde au Qatar qui se jouera en décembre prochain. Il l’a fait contre la Macédoine du Nord, à l’Estadio do Dragao (Porto) et avec un score de 2-0.

Bruno Fernandes était chargé de mener son équipe à la victoire après avoir été le meilleur buteur du match, même si Cristiano Ronaldo n’était pas loin derrière puisqu’il a donné à son coéquipier la passe décisive pour le premier but.

Bien que l’attaquant de Manchester United ne soit pas sorti grand vainqueur de l’Estadio do Dragao, il a laissé plusieurs fans satisfaits de sa performance.

A certains plus qu’à d’autres, et sinon racontez aux deux femmes qui lui ont laissé ce message suggestif inscrit sur une banderole : «Ronaldo donne-nous ton sperme», ont-elles écrit sur un carton vert.

pic.twitter.com/VjkJajRbxJ — Out Of Context Man Utd (@ManUtdNoContext) March 30, 2022

Les femmes, apparemment jeunes, ont été capturées par les caméras présentes à l’Estadio do Dragao et n’ont laissé personne indifférent. Les drapeaux du Brésil et du Portugal figuraient sur la banderole, il est donc possible qu’il s’agisse des nationalités des jeunes femmes. Ils ont également dessiné un spermatozoïde.

On retrouve rarement ce type de demande lors des matchs de football, mais cela arrive. Evidemment, les jeunes femmes n’ont pas atteint leur objectif mais elles ont réussi à faire sourire les spectateurs du match de qualification et les téléspectateurs.