Iker Casillas écarte Neuer et designe le meilleur gardien du monde

Kylian Mbappé, l’attaquant sensation du football français, a participé à une dynamique qui consistait à choisir son XI de tous les temps. Bien qu’il soit encore très jeune, l’attaquant de PSG a grandi en regardant le jeu et n’a pas beaucoup souffert pour choisir ses onze joueurs.

Le XI a été réalisé pour le portail FootMercato et ses concepts étaient clairs. Dans les buts, il a opté pour Gianluigi Buffon. En défense, il a choisi Roberto Carlos, Paolo Maldini, Sergio Ramos et Cafu. Au milieu du terrain, le garçon né en 1998 a choisi Zidane, Ronaldinho. Et en attaque, il a choisi Lionel Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario.

Comme vous pouvez le constater, il n’a pas choisi de milieu défensif. Cependant, qui s’en soucie quand on a des joueurs qui ne prêtent pas le ballon à l’adversaire ?

