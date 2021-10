Icardi est arrivé à Paris à la dernière minute et Pochettino a pris une décision clé

L’ancien président de l’équipe catalane a défendu son management, blâmé la pandémie pour des problèmes économiques, et a attaqué la star argentine pour avoir envoyé le burofax alors que son renouvellement était déjà convenu.

Josep Maria Bartomeu est apparu sur les lieux et a fait des déclarations fortes en dialogue avec Las vacas sagradas de Esport 3. Il a évoqué la situation que traversait Barcelone, les erreurs qu’il a commises en tant que président du club du Barça, ont révélé un détail inconnu sur Kylian Mbappé et étonnamment pointé du doigt contre Lionel Messi pour le célèbre burofax.

«Je me suis beaucoup battu pour qu’il continue. Et maintenant qu’il voulait rester, il devait partir. Je ne pouvais pas permettre à un rival de la Ligue des champions de partir. Il est évident qu’il était le joueur le mieux payé au monde et par En juillet 2020, j’ai conclu un accord pour le renouveler, mais ensuite tout a été rompu. Nous devrons demander à Messi pourquoi», a-t-il tiré.

Bartomeu l’a laissée là, mais a laissé tomber la grenade pour qu’elle explose dans les mains de Leo lui-même ou dans celles de Joan Laporta.

Par ailleurs, il a surpris en «accusant» les joueurs de l’avoir amené à prendre la décision de ne pas renouveler l’effectif après l’humiliante élimination à Anfield aux mains de Liverpool : «J’ai écouté les joueurs et je me suis trompé. On allait la limite financièrement.»

«Ne pas évaluer après la défaite de Liverpool qu’un changement devrait être fait était une erreur. Il a dû faire un changement de génération», a-t-il déclaré.

Interrogé rapidement sur ses erreurs, il a reconnu qu’en matière de renforts il n’avait pas pris les décisions appropriées et a avoué qu’il aurait pu engager Mbappé.

«Sa signature était sur la table, mais les techniciens ont préféré Dembélé parce qu’ils voulaient un joueur pour ouvrir le terrain», a-t-il déclaré et a coïncidé avec les propos de Javier Bordas, directeur sportif culé jusqu’en 2020, qui avait à l’époque exprimé qu’Erling Haaland, Álvaro Morata et Thibaut Courtois étaient d’autres joueurs dont le pouce a été abaissé par le secrétariat technique.