Ibrahimovic sort enfin de son silence : «J’insiste. Cristiano Ronaldo n’est…»

José Mourinho a accordé une longue interview à la dernière édition du magazine italien Esquire , dans laquelle il a garanti qu’il était «heureux» à l’AS Roma, un club où il se sent «bien» et dans lequel il entretient «une bonne relation avec tout le monde»

L’entraîneur portugais a pointé la conquête de l’Europa Conference League comme le point culminant de son passage avec l’équipe de Giallorosso, ce qui l’a amené à faire une comparaison avec «l’aventure» qu’il a vécue au service de l’Inter Milan.

«C’était vraiment inoubliable. Quand nous avons gagné la Ligue des champions avec l’Inter, je ne suis pas resté à Milan parce que je voulais aller au Real Madrid, et je sentais que s’ils revenaient, je ne partirais jamais. Cette fois, c’était différent», a-t-il commencé par dire.

«Je voulais rester à Rome et continuer avec ce club. Dans des moments comme ceux-ci, vous vous rendez compte que si vous ne gagnez pas pour vous-même, il n’y a pas de joie personnelle. Les gens sont tout, ils donnent une dimension à ce que vous avez fait, et on se sent appartenir à une famille très spéciale», a-t-il ajouté.