Ibrahimovic montre ses tatouages sur les fesses le jour de ses rêves (photos)

L’attaquant suédois a montré les mandalas sur ses fessiers alors qu’il se remet de sa blessure et passe une excellente journée avec son nouveau film.

Zlatan Ibrahimovic est un passionné de tatouages et à plus d’une occasion il a fièrement affiché les innombrables dessins qui ornent son torse, des phrases et lettres dans différentes langues aux plumes, sculptures, poissons, lions ou encore l’Homme de Vinci de Léonard de Vinci.

Mais son penchant pour l’encre est tel qu’il a aussi des tatouages à un endroit qu’il montre rarement publiquement : ses fesses.

L’attaquant milanais de 40 ans tente de reprendre le football après s’être blessé au genou la saison dernière. Beaucoup voulaient le retirer, mais il est toujours déterminé à revenir sur le terrain et c’est pourquoi il subit divers traitements pour améliorer sa condition physique.

Ces dernières heures, le Suédois a montré justement une de ses séances d’électrothérapie, une technique qui consiste à appliquer des courants électriques pour dégonfler des zones du corps, soulager la douleur et donner une relaxation progressive aux muscles.

Ibrahimovic a montré sur les réseaux sociaux comment il recevait ces petits chocs et pour cela il n’a eu aucun scrupule à exhiber ses fesses, où il s’est fait installer une paire de câbles pour faire travailler ses fesses.

Dans chacun d’eux, le Suédois a un mandala, une représentation utilisée principalement dans le bouddhisme et l’hindouisme et que l’attaquant a déjà enseigné il y a longtemps lorsqu’il a joué sur la couverture du magazine ESPN.

Le footballeur a vécu sa journée de rêve dimanche dernier avec le lancement tant attendu de la bande-annonce du nouveau film Astérix et Obélix.

Ibrahimovic fait partie du casting de ce qui sera ses débuts sur grand écran et sa silhouette apparaît dans les premières images diffusées sur la bande.

Celui de Malmö, qui aura 41 ans dans quelques jours, partage l’affiche avec Gilles Lellouche, Marion Cotillard et Vincent Cassel et devrait sortir en salles en France le 1er février. Cependant, et grâce à Netflix, il peut également être vu dans d’autres territoires plus tôt que prévu.