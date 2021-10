Ibrahimovic laisse près de 500 000 euros dans son cadeau d’anniversaire

La police française a arrêté quatre jeunes, dont deux avec un casier judiciaire, pour avoir attaqué la maison de l’Argentin en mars dernier.

Quatre hommes ont été arrêtés, soupçonnés d’avoir participé au braquage subi par Ángel Di Maria à son domicile à Paris le 14 mars.

Comme le révèle le journal L’Équipe, les prévenus sont des jeunes entre 25 et 30 ans qui auraient agressé la maison où vit le footballeur du Paris Saint-Germain à Neuilly-sur-Seine, l’un des quartiers les plus chics de la France capitale et où vivent plusieurs coéquipiers.

Le joueur argentin jouait un match contre Nantes au Parc des Princes lorsque certains membres du staff technique ont appris la nouvelle.

Di Maria a été rapidement remplacé et est immédiatement rentré chez lui craignant que quelque chose ne soit arrivé à sa famille, mais heureusement tout le monde allait bien et il n’y avait qu’une perte matérielle à regretter.

Ce même journal rapportait en mars que les proches de Fideo étaient à l’étage lorsque les assaillants ont volé un coffre – fort et emporté pour 500 000 euros de bijoux et de montres.

Deux des détenus étaient déjà répertoriés dans les commissariats de Paris pour avoir commis d’autres braquages dans le passé, et ce type de délit est la tendance habituelle chez les footballeurs du Paris Saint-Germain ces derniers mois.

Précisément cette nuit du 14 mars, Marquinhos a également été victime d’un braquage, bien que dans son cas les choses soient bien différentes : ils n’ont pris que 1 500 euros en liquide et quelques sacs à main de luxe, mais le père du Brésilien aurait subi des «violences».

Le PSG a déjà assuré qu’il allait mettre en place un dispositif de sécurité au domicile des joueurs de son effectif avec une surveillance 24h/24 par un ou deux agents désignés.

De plus, les foyers des stars disposent déjà de toutes sortes d’alarmes et de systèmes de surveillance, mais il semble qu’ils n’atteignent pas le résultat escompté. Mauro Icardi, Sergio Rico, Kurzawa ou les anciens joueurs de l’équipe Thiago Silva, Dani Alves et Choupo-Moting, ont déjà subi des vols par le passé.