Ibrahimovic lâche la vérité : «Si je prends ma retraite, le football….»

Dans une interview publiée sur le site du PSG, le gardien italien s’est d’ailleurs réjoui de l’arrivée de l’ancien entraîneur de Nice à Paris.

«Nous sommes très heureux de l’arrivée de l’entraîneur et du staff technique. C’est très, très positif. Nous échangeons en permanence avec l’entraîneur, il a une excellente relation avec tout le monde, il parle à tout le monde et je pense que c’est la chose la plus importante», a-t-il déclaré.

Donnarumma se sent désormais «chez moi après cette année. Ça fait maintenant un an que je suis à Paris et j’ai de nombreux amis ici. Je vais très bien, le groupe m’a beaucoup aidé. Nous sommes tous très, très proches, alors ça aide forcément afin que je me sente vraiment chez moi.»