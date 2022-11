Ibrahimovic lâche enfin la vérité : «Je le jure. Mbappé ne peut pas imiter Zidane, qu’il…»

Zlatan Ibahimovic a encore frappé avec son franc parler. L’attaquant du Milan AC dans une interview exclusive accordée à Canal+ n’a pas été tendre avec Kylian Mbappé. Le Suédois ne digère pas le «nouveau Kylian Mbappé»

«Mbappé, en tant que personne je ne le connais pas très bien. Comme joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline tu perds ton identité. Il y a une raison pour laquelle Zidane est Zidane. Mbappé veut l’imiter ? Qu’il commence à avoir envie de progresser. Pas d’être satisfait», a déclaré Ibrahimovic à Dacourt dans le Canal Champions Club sur Canal +.

«Mbappé a fait le bon choix en restant à Paris ? Pour lui ? Non. Pour paris ? Oui. Il a fait le bon choix pour Paris pas pour lui». Il développe en soulignant que le champion du monde tricolore bénéficie désormais d’un confort qui lui est nuisible :

«(Ce n’était pas bon pour lui de rester à Paris) Parce qu’il s’est mis dans une situation où il est plus important que le club. Et le club lui a donné les clés pour ça. Or, tu n’es jamais plus grand qu’un club», indique Ibrahimovic sur le choix du Bondynois de rester au PSG.