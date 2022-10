Ibrahimovic : «Je le jure. Si je prends ma retraite, le football….»

Ce mardi 11 octobre 2022, Thierry Henry, consultant pour CBS lors des soirées de Ligue des champions, est revenu sur le mal-être de Kylian Mbappé au PSG. L’ancien international tricolore a affirmé qu’il fallait respecter le club et les choix de l’entraîneur.

«Il n’y a qu’une seule règle : si le coach te demande de faire quelque chose, tu le fais pour le bien de l’équipe. Et l’équipe gagne ! Si l’équipe perdait, j’aurais compris le débat.»

Thierry Henry n’a pas mâché ses mots concernant le mal-être de Kylian Mbappé, ce mardi 11 octobre 2022 sur le plateau de CBS en marge du match de Ligue des champions entre le PSG et le Benfica Lisbonne.

L’ancien attaquant de l’équipe de France a ajouté «Il y a quelque chose de plus grand que tout le reste : le club. […] Mais est-ce qu’ils lui ont fait sentir que le club était la chose la plus importante ? Ou lui ont-ils fait sentir qu’il était plus important que le club ?»

Toujours sur le plateau de CBS, Thierry Henry a comparé la situation de Kylian Mbappé avec la sienne lors de son passage à Barcelone de 2007 à 2010.

«Je vais parler de ma propre histoire. Je n’aimais pas jouer sur le côté à Barcelone. J’ai détesté. Mais il fallait que je le fasse pour l’équipe. […] Je n’ai entendu personne dire « Oh, quel geste sympa » de jouer à gauche pour d’autres qui avaient moins de matchs internationaux et de buts que moi.»