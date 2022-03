Ibrahimovic : «Ils ont vu un animal différent…»

L’actrice a été brève avec une publication dans laquelle elle a précisé sa position après la gifle que Will Smith a donnée à Chris Rock lors du gala.

Elle était la seule protagoniste qui manquait pour se prononcer sur la polémique qui a éclipsé la 94e édition des Oscars.

Jada Pinkett Smith s’est exprimée via ses réseaux sociaux ces dernières heures après avoir vu comment son mari s’est levé au milieu de la cérémonie pour gifler Chris Rock après avoir fait une blague de très mauvais goût sur son alopécie ; qui, et comme il est logique, n’a fait aucune grâce à l’actrice.

Plus tard, Will Smith a remporté l’Oscar du «Meilleur acteur» et quelques heures se sont succédées qui n’ont cessé de désigner l’acteur comme le malheureux protagoniste du gala, sa statuette étant presque éclipsée par ce coup sur le présentateur.

Après avoir vu comment Will Smith et Chris Rock lui-même ont parlé de cet épisode -l’un s’est excusé et l’autre a nié la réconciliation-, l’actrice a été la dernière à parler, et pas avec trop de mots.

Un message court mais puissant

Par un post solitaire sur ses réseaux sociaux, Jada Pinkett Smith a tenu à préciser ce qu’elle ressent et comment elle a vécu ces dernières heures, au cours desquelles elle s’est imposée de manière inattendue sur le devant de la scène à Hollywood.

«C’est le moment de guérir et j’y suis prête», ont été ses seuls mots après la polémique ; un indice percutant mais percutant qui ne laisse pas indifférents ses milliers de followers, et qui circule déjà sur les réseaux sociaux en passe de devenir viral.

Ni entrer pour évaluer la performance de Will Smith, ni la blague controversée qui n’était pas drôle de Chris Rock, ni les déclarations et réactions de masse des dernières heures; Jada Pinkett Smith a préféré laisser un bref message qui invite à la réflexion et qui commence déjà à recueillir les premiers coeurs des milliers de followers qui ont incontestablement manifesté leur soutien à l’actrice ces dernières heures.