Ibrahimovic critique Kylian Mbappe pour son comportement inadmissible

L’attaquant suédois, Zlatan Ibrahimovic, est inactif depuis des mois, mais cela ne l’empêche pas de s’exprimer sur les réseaux. Sa victime est Kylian Mbappé qu’il a durement critiqué pour ne pas avoir accepté le contrat du Real Madrid dans le dernière fenêtre de transferts.

La décision de Mbappe de rejeter le Real Madrid l’été dernier est quelque chose que Zlatan Ibrahimovic n’a pas pleinement accepté, car c’est une équipe à qui on dit à peine non. «Mbappé, en tant que personne, je ne le connais pas très bien. En tant que joueur, il est fantastique. Mais quand tu perds la discipline, tu perds ton identité. Zidane est Zidane pour une raison. Est-ce que Mbappé veut l’imiter ? Qu’il commence à vouloir progresser. Ne soyez pas satisfait», a-t-il déclaré sans ambages.

Tout ne soit pas de la faute de Kylian, car il a également pointé du doigt les personnes proches du Français et lui a conseillé de prendre ses décisions. Il a surtout pointé du doigt les parents de Mbappé qui étaient en charge des négociations entre leur fils et la direction du PSG et avec le Real Madrid.

«Quand un enfant devient fort, il peut facilement gagner de l’argent. Puis ses parents deviennent avocats, agents, formateurs… Ils passent d’une chose à l’autre. Et c’est là le problème. C’est là que tu perds ton autodiscipline. Aujourd’hui avec cette nouvelle génération, les parents, papa et maman, qui vous voulez, pensent qu’ils sont devenus des stars. Ils parlent dans les journaux. Mais pour qui vous prenez-vous ? Tais-toi. C’est à ton fils, le joueur, travailler et être discipliné», a conclu Ibra tout furieux.