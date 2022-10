Ibrahimovic balance enfin le morceau : «Je le jure. Cristiano Ronaldo n’est…»

La chanteuse s’inquiète pour la santé métallique de ses enfants après son divorce et le harcèlement de la presse.

Shakira ces derniers mois est apparue dans une partie des gros titres des médias, car elle a annoncé sa rupture avec Gerard Piqué ; l’état de santé de son père William Mebarak et le combat pour la garde de ses enfants.

La Colombienne veut aller vivre avec Sasha et Milan à Miami pour éviter le harcèlement de la presse et pour que ses enfants soient plus calmes.

On raconte que l’interprète de «Monotonía» a peur de Clara Chía Martí et de la relation qu’elle entretient avec le footballeur barcelonais.

Depuis que l’athlète a rendu publique sa relation avec la jeune fille de 23 ans, ses enfants et elle ont été harcelés par la presse, alors elle espère que la garde à vue sera en sa faveur et qu’elle pourra déménager à Miami.

Shakira a peur de Clara Chía Martí

«Ils ne méritent pas de se sentir observés à chaque seconde, photographiés à l’école ou poursuivis par des paparazzi”, a déclaré une source proche du chanteur. Aussi, dans le magazine Hola! On dit que la chanteuse a peur de Clara Chía et de la santé mentale de Saha et Milan», à propos de ce qui se dit sur la romance de l’athlète.

Shakira veut que ses enfants restent à l’écart de tout ce que disent les gros titres du footballeur et sa relation avec le joueur de 23 ans. bien que l’on sache qu’ils ont vécu avec elle lorsque Piqué les a emmenés à Kosmos.

«Ce que l’artiste craint le plus, c’est que les enfants découvrent à l’école toutes les nouvelles de la nouvelle relation entre le joueur de Barcelone et Clara Chía Martí», explique le magazine Hola.

Selon des sources proches de Gerard Piqué et Shakira , le footballeur a l’avantage d’avoir la garde de ses enfants, Sasha et Milan, grâce aux lois de l’Espagne, donc le chanteur colombien devra attendre deux ans pour emmener ses enfants, et que terminer leur trimestre scolaire. Ce qui pourrait arriver, c’est que les mineurs vivent avec Chía Martí.