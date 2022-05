Ibrahimovic avoue la vérité : «Il m’a dit de voler 10 ans de plus dans le football…»

La saison de championnat d’Europe a pris fin, ce week-end des 21 et 22 mai 2022. La Premier League a Manchester City comme nouveau (ou ancien) champion et la Serie A italienne a consacré l’AC Milan, après onze ans d’attente.

C’étaient les deux seules ligues des plus fortes qui restaient à résoudre. Il ne reste plus qu’à attendre que les champions de l’UEFA Conference League et de la Champions League soient consacrés au niveau continental.

En ce sens, le titre qui a été le plus fêté a été celui de l’AC Milan, qui a su clôturer une très belle campagne, très régulière, avec des figures marquantes comme le Français Olivier Giroud ou le Portugais Rafael Leao, deux de ses armes en place.

Celui qui n’a pas été aussi décisif mais qui a cette fois contribué, c’est Zlatan Ibrahimovic. Le Suédois, de plus en plus affligé de blessures, pouvait difficilement jouer, pour être témoin de la consécration.

Cependant, il a laissé sa marque avec une déclaration choquante après les festivités. Qu’a t’il dit? Eh bien, le dernier souhait que Mino Raiola aurait voulu se réaliser.

«Je dédie ce scudetto à Mino Raiola. Il était très proche du Napoli, il m’a dit qu’il était le seul à pouvoir sauver Milan. C’est comme ça. Qu’est-ce qu’il m’aurait dit aujourd’hui ? ans, donc on vole plus d’argent, dit Zlatan, entre deux rires. Raiola, controversé et exigeant avec les clubs avec lesquels il traitait, était son agent mais aussi une sorte d’ami. “J’ai trop souffert, physiquement et personnellement, et maintenant j’ai gagné ce trophée. J’avais peur de prendre ma retraite, mais je veux le faire comme je veux», a-t-il ajouté à propos de sa forme. «Quand je suis dans le vert, je continue à faire la différence.»

En raison de différents problèmes de tendon d’Achille, Zlatan a raté jusqu’à 13 matchs lors de cette saison 2021-22 et lorsqu’il a joué, c’était une poignée de minutes à chaque match, surtout en seconde partie de saison.

Cela a provoqué un éventuel renouvellement de contrat dans les airs. Milan veut qu’il continue mais il doit apporter quelque chose de plus que sa présence.