Ibrahimovic avoue : «Je confirme. Je n’ai rien de moins que Messi et Cristiano, je suis…»

Zlatan Ibrahimovic, l’attaquant milanais, affirme avoir les mêmes capacités que l’Argentin et le Portugais.

Il n’y a rien comme s’aimer soi-même. C’est ce que doit penser Zlatan Ibrahimovic, très porté à laisser des perles tout au long de sa carrière. Le dernier, pour rattraper Leo Messi et Cristiano Ronaldo, deux des meilleurs joueurs de l’histoire.

«Si vous parlez de qualités intrinsèques, je n’ai rien de moins qu’elles . Si vous regardez les trophées… Oui, je n’ai pas gagné la Ligue des champions», a déclaré le Suédois, qui doute de l’enjeu d’être le meilleur. calculé, mais ni l’un ni l’autre.

Cela dit, ce n’est plus seulement une question de Ligue des champions, où Cristiano, avec 5, et Leo Messi, avec 4, ont gagné beaucoup plus que lui, mais même le combat pour le Ballon d’Or que tous les deux ont toujours eu et où Ibrahimovic n’y est jamais allé.

«Si je rate le Ballon d’Or ? Non, c’est le Ballon d’Or qui me manque ! Au fond, je pense que je suis le meilleur joueur du monde.»

«Je ne pense pas qu’il soit pertinent de comparer des joueurs entre eux. Tout le monde a joué dans sa génération, avec des coéquipiers différents… c’est difficile de comparer. Je pense que tout le monde a son histoire et devrait y faire face», a déclaré le joueur de 39 ans, ancien attaquant de Milan.