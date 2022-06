Hugo Sanchez : «Kylian Mbappé n’a pas dit non au Real Madrid, il a plutôt dit…»

Florentino Pérez a pris la parole ce mercredi soir dans le média espagnol El Chiringuito. Un entretien au cours duquel le président du Real Madrid a été longuement interrogé sur le transfert manqué de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé était une grande envie pour le Real Madrid, mais l’attaquant a fini par renouveler son contrat avec le PSG.

«Ils lui proposent d’autres choses, ils lui mettent la pression. Il n’y a personne au Real Madrid au-dessus du club. C’est un grand footballeur, il peut gagner plus que les autres, mais c’est un sport d’équipe et nous avons des valeurs et principes que nous ne pouvons pas changer. Je pense que sa mère voulait qu’il vienne au Real Madrid, parce que c’était un rêve d’enfant.», a-t-il déclaré.

Le manager a poursuivi, expliquant ce qui avait fait changer d’avis le joueur. «Son rêve était de jouer pour le Real Madrid, nous voulions le faire en août dernier et ils ne l’ont pas laissé partir, il a continué à dire qu’il voulait jouer pour le Real Madrid et puis la situation a changé.

D’une part à cause de pression politique et d’autre part, due à la pression économique. On nous a dit qu’il avait changé. Et il n’y a plus besoin d’y penser. Il ne voulait pas faire un acte de parrainage en commun, ça m’a choqué, le football est un sport d’équipe, il n’y a personne qui puisse l’être Et un certain nombre de choses.

On s’est dit : ‘ce n’est pas le Mbappé que je voulais amener, c’est un autre, il a dû changer son rêve’. Il est très jeune, la pression affecte nous tous, le président de la République [Macron] l’appelle et ça touche un enfant.

Bien que cela n’ait pas beaucoup de sens pour le président de la France de l’appeler, il y a plus de clubs là-bas. Le président voudra qu’il prospère, mais il peut prospérer dans une équipe ou une autre», a-t-il déclaré.

«La signature a traîné et pour une raison quelconque il a changé d’avis. Ce n’est pas facile de recevoir un appel du président de la République, du maire de Paris. Puis au Qatar ils vous proposent des choses qui vous rendent un peu fou, ils vous offrir une influence disproportionnée sur l’aspect sportif d’un joueur», a-t-il ajouté.