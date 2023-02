Hugo Lloris réagit à la retraite internationale de Raphaël Varane

Près d’un mois après Hugo Lloris, c’est un autre pilier de l’équipe de France qui a acté la fin de sa carrière internationale. Après le capitaine des Bleus, le vice-capitaine du groupe France, Raphaël Varane, a décidé de ne plus porter le maillot des champions du monde 2018.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’annonce du défenseur central de Manchester United a jeté un froid sur le sélectionneur Didier Deschamps, qui a à peine caché sa déception sur un choix qu’il considère comme «regrettable».

De son côté, l’attaquant du Paris Saint-Germain s’est montré moins loquace mais tout aussi élogieux, via un message publié sur Instagram.

Le gardien de but de Tottenham a lui envoyé une vidéo à nos confrères de L’Equipe pour réagir à la mise en retrait de l’ancien cadre du Real Madrid. Le portier de 36 ans explique avoir pressenti ce couperet lors de ses discussions avec l’ex-Lensois.

«Je savais qu’il allait dans cette direction. Après Blaise, Steve, c’est un nouveau pilier important qui arrête. On ne peut que lui dire bravo pour tout ce qu’il a accompli avec les Bleus. Cela a été un honneur de jouer avec lui, de participer à de si nombreux rassemblements avec lui, et d’avoir pu à ce point compter sur le joueur et sur l’homme.»

«Il aura été un vrai leader, avec une personnalité assez réservée, une force tranquille qui s’exprimait à bon escient. Je me souviens très bien de ses premières titularisations au printemps 2013 : je me suis dit, tout de suite, qu’on allait passer du temps ensemble.

Il était mature malgré son jeune âge, on sentait déjà le joueur qu’il allait devenir. À l’époque, il était rare de voir des défenseurs de cette taille aller aussi vite, et Raph, lui, pouvait parfaitement couvrir les espaces dans son dos : c’était quelque chose de nouveau.

En dix ans, on aura passé beaucoup de temps ensemble. On s’est toujours fait confiance, et on a toujours été complémentaires. Raph a toujours été altruiste, tourné vers la réussite de l’équipe. Mais il a encore de belles années devant lui !»