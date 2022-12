Howard Stern avoue : «Kanye West est tellement malade… C’est assez fou…»

Selon Howard Stern , Kanye West a atteint un niveau d’antisémitisme où il semble presque vouloir être «un homme blanc dans le parti nazi», dans l’épisode de son émission de radio SiriusXM diffusée le 5 décembre.

Depuis l’explosion antisémite de West dans le talk-show “Infowars” d’Alex Jones , c’était la première émission de Stern. Stern a déclaré: “Ce type est tellement malade”, après que West ait félicité Hitler tout au long de la conversation.

“Il aime les nazis”, a déclaré Stern à propos de West. “Je suppose qu’il ne sait pas qu’il est noir. Il ne comprend pas ce qu’Hitler pensait des Juifs [et] des Noirs. [Hitler] pensait qu’ils étaient tous inférieurs. Il voulait stériliser les Noirs.”

Et s’il y avait un bébé métis, un homme noir avec une femme blanche pour – disons comme Kanye et Kim [Kardashian] – il tuerait les enfants… Pour qu’un homme noir coure partout en disant qu’il aime Hitler. ..qu’est-il arrivé à ce type ? Qu’est-ce qui, dans sa vie, l’a conduit à cette maladie mentale ? » il a continué.

Stern a ajouté: “Je pourrais vous donner une théorie psychologique selon laquelle je suis sûr que je ne suis pas le seul à penser qu’il déteste peut-être tellement être noir. Il se déteste tellement. Il veut porter une cagoule et prétendre qu’il est un homme blanc. Un homme blanc dans le parti nazi. D’une manière étrange [il] méprise le fait d’être noir et veut être accepté par les nazis.

Les compliments nazis et hitlériens de Kanye West

Au cours de leur conversation “Infowars” , West a admis à Jones qu’il admirait Hitler. Stern a affirmé que l’antisémitisme de West avait transformé Alex Jones en “un libéral au cœur saignant”.

Ce n’était pas une mince affaire étant donné que Jones a récemment perdu une affaire de diffamation et doit maintenant plus d’ un milliard de dollars aux familles de Sandy Hook pour avoir répandu de fausses théories du complot sur la fusillade de 2012 dans une école.

“Alex Jones n’arrêtait pas d’essayer de lui lancer une bouée de sauvetage et Kanye la giflait simplement”, a déclaré Stern. “C’était foutrement fou. Tous ces trucs que je lisais et dont j’entendais parler.”

En octobre, Stern a déclaré qu’il en avait assez d’entendre les gens défendre West à cause de son état mental et l’a comparé à Hitler à cause de son antisémitisme. «Fuck cette maladie mentale, ce truc d’autodéfense dans lequel il est”, a déclaré Stern à l’époque.