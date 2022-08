Horrible : grosse mauvaise nouvelle pour Kim Kardashian

L’actrice Kim Kardashian a été cambriolée dans un hôtel parisien en 2016, sous la menace d’une arme alors que les voleurs s’emparaient de la célèbre bague de fiançailles de Lorraine Schwartz que lui avait offerte Kanye West.

Après avoir eu la bague, elle a fait une séance photo avec d’autres bijoux de Lorraine Schwartz qu’elle a empruntés. «J’ai pensé que c’était le moyen idéal de le ramener et de l’utiliser à nouveau», a-t-elle déclaré. Alors que les diamants étaient en sa possession, des individus se faisant passer pour des policiers et l’ont volée sous la menace d’une arme. Ensuite, ils ont ligoté Kim Kardashian et l’ont mis dans la baignoire de sa chambre d’hôtel.

«La secrétaire de Madame Kardashian a appelé à l’aide. Mais elle a appelé le 911 en Amérique, ce qui nous a fait peur, ce qui leur a fait perdre beaucoup de temps. Et quand nous sommes sortis, il y avait une bande de policiers dehors qui ne savaient rien de le vol», a déclaré le camp de l’actrice à cette époque.