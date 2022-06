Horrible : âgé de 8 ans, il emprisonne son père à cause de…

L’intelligence d’un enfant de 8 ans a coûté la prison à un père violent. Selon les informations de la presse française, le petit garçon a filmé une scène de bastonnade qu’a subi sa mère de la part de son père. La vidéo a été remise aux policiers et cela a coûté une condamnation pour le père.

La scène s’est passée en France dans la région de Bretagne dans la nuit du dimanche 22 au 23 mai. Pour une dispute dont on ignore les causes, le sieur Yousri D. a déchaîné ses forces sur sa femme et la battre sauvagement sous les yeux de leurs enfants.

Au moment où la scène se produisait, le petit garçon de 8 ans a tout filmé. Cette vidéo de 2 minutes a servi aux autorités judiciaires de mettre la main sur le père qui a longtemps nié avoir frappé son épouse.

«J’ai compté dix coups de poing, dont plusieurs avec élan, deux coups de coude, quatre gifles et un coup de boule», a listé Pierre-Olivier Danino, le président du tribunal cité par Ouest-France.

Le père a été condamné par le tribunal correctionnel à quatre ans de prison, dont 18 mois fermes et 30 mois avec sursis assortis d’une obligation de soins et au retrait de son autorité parentale.