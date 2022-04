Hommage à son mentor : le geste de Xavi Hernandez dans le moment difficile de Louis Van Gaal

Après avoir pris connaissance de l’état de santé du Néerlandais, Xavi Hernandez a décidé de planifier une rencontre avec l’entraîneur emblématique.

Récemment et à travers une interview, Louis van Gaal, entraîneur historique et référence actuelle de l’équipe nationale des Pays-Bas, a confirmé qu’il souffrait d’un cancer de la prostate agressif et a garanti que son état ne l’empêcherait pas de tenir ses engagements à Qatar 2022.

Au milieu de le moment difficile, l’emblème néerlandais a reçu une importante démonstration de soutien de Xavi Hernandez.

La nouvelle a complètement secoué le monde du football, en particulier ceux qui, comme Xavi, sont entrés dans l’élite du sport aux mains du Néerlandais.

Comme on le savait, Hernandez a appelé Van Gaal par téléphone pour lui envoyer une invitation spéciale au lieu culé, avant la fin de la saison et ainsi pouvoir recevoir l’affection des fans.

Malgré le fait que le chemin de Xavi Hernández a commencé il y a des décennies et dirigé par Louis, à l’heure actuelle et dans leurs nouveaux rôles, les deux entretiennent des contacts étroits en raison de la surveillance par l’entraîneur de joueurs comme Depay et De Jong qui font partie de votre sélection.

Ces jours-ci, l’entraîneur légendaire reçoit un soutien substantiel de toute la communauté sportive, après avoir confirmé que son état durait depuis longtemps et qu’il avait décidé de le garder privé.

«Dans chaque concentration en tant qu’entraîneur de l’équipe nationale, j’ai dû sortir la nuit pour aller à l’hôpital sans que les joueurs le sachent jusqu’à présent», a avoué Van Gaal au milieu du tirage au sort complexe.

D’autres personnalités prêtent leur soutien à Louis van Gaal

En plus du geste agréable que Xavi Hernandez a eu pour honorer son mentor au milieu de son moment de santé difficile, il y avait d’autres personnalités pertinentes du monde du football qui ont décidé d’en parler.

Andrés Iniesta faisait partie de ceux qui s’étaient chargés d’apporter son soutien sur les réseaux sociaux.

«Beaucoup de force, monsieur. Tout mon soutien», a publié l’Espagnol qui a également vécu sa splendeur aux mains de l’emblématique entraîneur néerlandais qui, malgré l’équipe complexe, sera présent à Qatar 2022.