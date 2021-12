Historique : l’Ivoirien Sébastien Haller égale un record de Cristiano Ronaldo en LDC

L’attaquant ivoirien de l’Ajax Amsterdam Sébastien Haller continue d’épater dans la Ligue des Champions. Après son but d’hier soir, il a égalé un record de longue date de Cristiano Ronaldo et s’approche déjà d’un autre record du portugais.

Sébastien Haller reste impressionnant dans cette édition de Ligue des champions. L’attaquant de l’Ajax a marqué à nouveau ce soir contre le Sporting et est devenu le deuxième joueur de l’histoire de la compétition à marquer lors des six matchs de la phase de groupes.

Cristiano Ronaldo a réalisé l’exploit lors de la saison 2017/2018, avec le Real Madrid, ayant à l’époque terminé la phase de groupes avec un total de sept buts. Haller compte pourtant déjà 10 buts, et pourrait même atteindre CR7 dans un autre record : le plus grand nombre de buts marqués en phase de groupes (11).

⚪️🔴⚪️ Sébastien Haller (2021/22) becomes the 2nd player in Champions League history after Cristiano Ronaldo (2017/18) to score in all 6 group games 👏#UCL pic.twitter.com/Ofqt8bFHUm

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 7, 2021