Hiroshi Mikitani : l’énorme geste du milliardaire japonais au gouvernement de Kiev

Elon Musk, le fantasque patron de Tesla et SpaceX, a annoncé ce samedi que Starlink est désormais accessible depuis l’Ukraine, suite à la demande du gouvernement de ce pays.

Il s’agit d’un système d’accès à Internet par satellite, qui garantit un accès stable à la toile au cas où les installations au sol seraient endommagées. Ce système a déjà été déployé aux îles Tonga après l’explosion dévastatrice d’un volcan.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022