Hilaria Baldwin : la star révèle qu’elle attend son septième enfant avec Alec Baldwin

La femme d’Alec Baldwin vient d’annoncer qu’elle attend leur septième enfant. Hilaria Baldwin, 38 ans, a écrit un message émouvant pour annoncer la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Il est à noter que ce petit garçon viendra au monde après le procès pour le meurtre de Halyna Hutchins, décédée d’un coup de feu tiré par Alec lors de l’enregistrement de la cassette ‘Rust’.

Le nom du responsable officiel de cette mort n’a pas encore été donné, mais la mort tragique du directeur des caméras continue d’être un sujet de conversation glaçant à Hollywood.

Hilaria a partagé la grande nouvelle ce mardi à travers une publication et une vidéo dans laquelle elle et Alec, 63 ans, apparaissent en train de jouer avec leurs six enfants : María Lucía Victoria, 13 mois, Carmen Gabriela, 8 ans, Rafael Thomas, 6 ans, Leonardo Ángel Charles, 5 ans, Romeo Alejandro David, 3 ans, et Eduardo, 18 mois.

Dans le clip, Hilaria est assise par terre alors qu’Alec s’agenouille à côté d’elle et que leurs enfants sourient. «Après de nombreux hauts et bas ces dernières années, nous avons des hauts et des bas excitants et une grosse surprise : un autre Baldwinito arrive cet automne», a écrit Hilaria dans le clip.

«Nous étions à peu près sûrs que notre famille était au complet et nous sommes plus que ravis de cette surprise. Je partage avec vous le moment où nous avons dit aux enfants : comme vous pouvez le voir, ils sont super excités !», a-t-elle poursuivi.

«Notre nouveau bébé est un point très lumineux dans nos vies. Une bénédiction et un cadeau en ces temps incertains», a déclaré Hilaria.

«Tu m’as manqué pendant ma pause des réseaux sociaux… Je suis de retour et j’ai hâte de continuer cette folle chevauchée que nous appelons ‘la vie’ avec toi. Notre amour pour vous et vos proches», a-t-elle conclu.

La mort de Halyna Hutchins est toujours présente

Le professeur de yoga de 38 ans a perdu un bébé en 2019. Une situation choquante qui les a obligés à arrêter d’essayer pendant un moment, cependant, en 2022, ils ont réalisé leur rêve d’avoir leur septième enfant.

Incontestablement, un moment rempli de bonheur pour les Baldwin, mais contrasté pour le public qui suit de près l’affaire de la mort d’ Halyna Hutchins, alors que son fils, veuf et père réclament justice pour sa mort.