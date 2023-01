Hiba Abouk s’exprime sur les rumeurs de crise avec Achraf Hakimi

L’actrice a voulu démentir l’information sur les éventuels problèmes de couple que ‘Socialité’ a révélée ce week-end.

Hiba Abouk, qui est en Espagne après avoir passé les vacances de Noël en famille, a voulu sortir des rumeurs reprises par Socialité ce week-end et qui parlaient d’une possible crise dans le couple formé par l’actrice et Achraf Hakimi.

Selon l’émission Telecinco, le couple entre l’actrice et le footballeur traverserait une crise profonde, et cette information serait étayée par le fait qu’aucun des deux n’avait publié d’images ensemble sur ses réseaux sociaux depuis octobre de l’année dernière.

«Tout est très bien. Il n’y a rien. Tout ce qui a été dit est faux», a déclaré Abouk aux micros d’Europa Press. Et avec un «bien sûr» retentissant, ils ont répondu à la question de savoir s’ils étaient toujours ensemble et amoureux.

Les raisons des soupçons

De même, Socialité soutient également le fait que les deux ont commencé l’année séparément. Et c’est, alors que l’actrice était au Maroc avec ses deux enfants, que le footballeur s’est rendu à New York avec Mbappé, son coéquipier.

De plus, l’actrice a publié il y a quelques jours une vidéo résumant ses meilleurs moments de l’année dernière, et son mari n’est pas apparu. «Regardez-le mieux», a souligné le protagoniste d’El Príncipe.