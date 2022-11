Hervé Renard avertit avant Arabie Saoudite – Mexique : «ceux qui ont le cœur faible, prenez soin de vous»

Le capitaine assure que «beaucoup de bêtises ont été dites» sur le milieu en sélection belge.

Eden Hazard a démenti, ce mardi, en conférence de presse, être venu aux mains avec Jan Vertonghen, dans le vestiaire du stade Al Thumama, après la défaite subie par l’équipe nationale belge face à son homologue marocain, par 0-2.

Le capitaine des ‘Diables Rouges’ a assuré que, ces derniers jours, «beaucoup de bêtises ont été dites» concernant le milieu qui se vit, et, quant à l’ancien Benfica, il a garanti, entre deux rires : Je Je me suis toujours bien entendu avec Jan. Il y a eu une dispute, dans le vestiaire, mais nous ne nous sommes pas disputés. Je ne suis pas stupide non plus, il est plus grand que moi».

«Il y a eu une bonne rencontre entre les joueurs. On s’est dit beaucoup de choses, surtout qu’il reste encore un match à jouer. Le plus important, c’est de bien se préparer et d’aller chercher la victoire», a-t-il déclaré, dans des propos reproduits par le portail belge Walfoot.

«Nous sommes tous unis, mais il est clair que nous avons entendu beaucoup de choses. Oui, nous traversons une période plus difficile que d’habitude, mais nous sommes toujours prêts à terminer la tâche, jeudi», a-t-il ajouté, faisant référence à la réunion avec la Croatie.