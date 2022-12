Hector Bellerin surprend tout le monde avec un nouveau look (photos)

Le footballeur du Barça a profité de ses vacances à Cuba pour mettre à jour sa tenue, avec laquelle il a révolutionné les réseaux sociaux.

Alors qu’une grande partie de l’effectif du FC Barcelone est actuellement au Qatar pour disputer la Coupe du monde, les joueurs dont les équipes ne participent pas ou qui ne sont pas convoqués en ont profité pour prendre des vacances, comme c’est le cas avec Hector Bellerin. Le défenseur barcelonais a passé quelques jours de congé à Cuba, où il a été vu avec un nouveau look .

Bellerín a opté pour un changement radical et s’est coupé les cheveux . Sur une image publiée sur le compte Twitter de l’équipe de Barcelone, le joueur peut être vu complètement rasé.

Bien sûr, il ne s’est pas rasé la moustache, un autre de ses signes les plus caractéristiques, qu’il n’a cessé de porter depuis ses vacances sur la côte de Playa Larga.

El nou 'look' de Bellerín ✂ pic.twitter.com/Z1wJMdu4qx — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 5, 2022

Cet aspect n’est pas tout à fait nouveau pour le défenseur du club du Barça, puisque durant son passage en tant que footballeur à Arsenal, il a également opté pour ce style.

Ce look du Catalan charismatique a coïncidé avec une partie de ce qui a été pour beaucoup sa meilleure période sportive, et aussi la plus longue à ce jour.

Bellerín contre la Coupe du monde

Bellerín ne laisse jamais personne indifférent, et il y a quelques jours, lorsqu’il a été primé aux GQ Awards, et au moment de prononcer son discours, il n’a pas hésité à s’en prendre à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

«Être ici aujourd’hui signifie ne pas être au Qatar et ne pas faire partie de l’équipe nationale. Ne pas en faire partie m’attriste. Mais, d’un autre côté, il y a une partie qui me rend heureux.

Je ne sais pas si je serais capable d’apprécier le fardeau de 6 500 personnes qui sont mortes dans le processus de construction d’une Coupe du monde.

Des gens de pays comme le Pakistan ou le Bangladesh. La majorité des hommes dans la trentaine ou la quarantaine qui ne cherchaient qu’une vie digne pour eux-mêmes et leur famille», a-t-il déclaré.