Hayet et Eric Abidal témoignent devant le tribunal pour l’affaire Hamraoui

Eric Abidal a témoigné devant les enquêteurs de l’affaire pour l’agression du footballeur Kheira Hamraoui alors que l’enquête progresse.

Cela a été l’un des cas les plus bizarres -il l’est toujours- de ce 2021, presque cinématographique. Kheira Hamraoui, internationale française de 31 ans, revenait d’un dîner le 4 novembre dans un véhicule avec sa compagne du PSG, Aminata Diallo, et a été victime d’une agression de deux individus, qui ont porté plusieurs coups «dans le jambes avec une barre de fer».

La police a arrêté Diallo quelques jours plus tard, qui a passé 36 heures à être interrogée par les enquêteurs avant d’être libérée sans inculpation, mais la situation a pris un virage à 180 degrés lorsque Hamraoui a déclaré aux enquêteurs que sa carte mobile était «au nom de son ex» qui établi que le propriétaire était l’ancien international français Eric Abidal.

Et c’est précisément ce fait, qui impliquait une relation sentimentale entre les deux, qui a fait exploser le mariage d’Abidal et Hayet, dont la participation aux événements a également été envisagée. Cependant, l’épouse d’Abidal a pris ses distances et a annoncé mi-novembre qu’elle demandait le divorce.

Depuis environ un mois, l’affaire attend des avancées qui auraient pu survenir après les déclarations devant les tribunaux des deux. Abidal a déposé mardi en tant que témoin devant les enquêteurs de l’affaire, tandis que sa femme l’a fait la veille, ce qu’il a partagé sur ses profils sociaux, et notamment Abidal, puisqu’il l’a évoqué sans le nommer comme «futur ex- mari».

«Je suis soulagé. Heureux. J’ai finalement témoigné devant la police française de Versailles, comme je l’avais demandé, et simplement en tant que témoin. J’espère avoir aidé l’enquête. Mon futur ex-mari sera entendu très bientôt. Meilleurs voeux à tous pendant ces vacances Prenez soin de vous !», a partagé Hayet Abidal sur son compte Instagram.

L’hypothèse d’une vengeance amoureuse de l’entourage d’Abidal est «un indice envisagé parmi d’autres», avait indiqué à l’AFP le parquet de Versailles en novembre, sans exclure la possibilité que tant l’ancien joueur que son épouse aient dû témoigner, comme cela s’est finalement produit.

L’«affaire Hamraoui» est toujours en phase de résolution et en cours de route, la réputation de l’ancien joueur et son mariage ont explosé.