Hayet Abidal s’exprime clairement après le scandale avec Hamraoui : «Elle n’était pas la première»

La semaine dernière, le journal allemand Bild l’assurait : Kylian Mbappé a déjà trouvé un accord total avec le Real Madrid et tout sera annoncé à la fin de la saison. Plus rien ne devrait pouvoir inverser la situation et la même confiance règne en Espagne même si l’information n’a pas été totalement confirmée.

Rien n’a été officiellement signé selon les médias espagnols mais cela ne sera qu’une formalité. Pour l’heure, le Real et Mbappé se font discrets pour calmer les tensions avec le PSG.

Ce mardi, Joan Gaspart était l’invité du programme «Le Tribu» sur Radio Marca pour évoquer essentiellement l’actualité du FC Barcelone et les dernières heures très agitées au sein du club blaugrana. «Dembélé est au Barça donc il doit jouer, on n’est pas là pour donner des leçons de morale et lui jouera de la même manière. L’avoir dans son effectif et ne pas le faire jouer, c’est stupide», a-t-il notamment commenté.

Surtout, le président du Barça entre 2000 et 2003 s’est montré sans détour au moment d’évoquer le Real Madrid et Kylian Mbappé : «Je vais vous donner l’exclusivité : Kylian a déjà signé avec le Real Madrid, j’en suis certain. Je connais Florentino et j’en suis certain», a annoncé Gaspart.

Enfin, il a fait la comparaison entre la gestion des deux clubs. «Le Barça a clairement la capacité pour se redresser économiquement. Le Barça est dans cette situation parce qu’il est soumis à un contrôle très strict et c’est une situation publique avec des portes ouvertes. Au Real Madrid, ce n’est pas le cas. Personne ne sait ce qu’il se passe au Real Madrid. La seule chose que les gens savent, c’est qu’il y a un super entrepreneur à sa tête», a-t-il expliqué.