Harry Maguire : «quelque soit ce qu’ils vont dire, je reste capitaine de Manchester, c’est tout»

Enfin, Harry Maguire répond à la presse et à ces détracteurs qui le critiquent depuis la saison dernière. Dans une déclaration faite à talkSPORT, le défenseur a dit qu’il ne considère pas les critiques.

Harry Maguire a défendu que les critiques dont il fait l’objet de la part de la presse sont liées au besoin de booster leurs journaux. Le défenseur a assuré qu’il ne se souci pas du tout des propos et son objectif est de continuer à jouer et à aider Manchester United ainsi que l’équipe nationale anglaise.

«Je me fiche de tout ce que les gens disent. Les gens peuvent faire des histoires sur moi. Je suis le capitaine de Manchester United et cela fera l’actualité. C’est pour ça qu’ils le font, parce qu’ils veulent des déclics et des trucs comme ça, mais je suis venu à l’Euro après huit semaines de blessure. Je suis de retour. Je n’ai joué aucun match et je suis revenu dans l’équipe nationale», a déclaré le défenseur dans des déclarations à talkSPORT.