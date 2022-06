Harry Kane a choisi le meilleur entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Tout comme Lionel Messi a souligné que Luis Suárez et Cristiano Ronaldo ont absolument tout gagné avec Karim Benzema, Andrea Pirlo a reconnu qu’il y avait un avant-centre qui l’a complètement étonné par son talent individuel brutal.

Longtemps, déjà à la retraite, le champion du monde italien a identifié Ronaldo Nazário comme le joueur le plus talentueux qu’il ait rencontré de toute sa carrière professionnelle.

Malgré le fait qu’avec Andriy Shevchenko et Filippo Inzaghi, il ait remporté les succès les plus importants de sa carrière dans l’élite, le sextuple champion de Serie A a publiquement admis qu’aucun attaquant ne l’avait autant impressionné que The Phenomenon.

«Qui est le joueur de football le plus talentueux avec qui vous ayez jamais joué?» Était la question qui lui était posée, dans une dynamique de Quick Questions publiée (2019) sur la chaîne officielle SPORF. Et la légende italienne a simplement répondu : «Ronaldo, le Brésilien.»

Andrea Pirlo a partagé avec R9 à la fois à l’AC Milan et à l’Internazionale. Il l’a vu alors qu’il était déjà vainqueur du Ballon d’Or et aussi quand son meilleur moment était passé, il est donc une voix plus qu’autorisée pour raconter des détails sur sa capacité sur le terrain.