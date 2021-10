Harcèlement sexuel : Nicki Minaj et son mari font face à une décision

C’est la publication Instagram qui «a provoqué une tempête de feu». Dans une nouvelle interview avec Vanity Fair, Dwayne Johnson revient sur son bœuf public avec la co-star de The Fate of the Furious, Vin Diesel.

The Rock est revenu sur leur bœuf – et cette publication virale sur Instagram – dans une interview pour la couverture de novembre de Vanity Fair.

Il y a cinq ans, en août 2016, Johnson partageait un message crypté sur le réseau social appelant ses camarades masculins dans le huitième volet de la franchise Fast & Furious Le destin des furieux.

«Mes co-stars féminines sont toujours incroyables et je les aime. Mes collègues masculins sont cependant une autre histoire», a-t-il écrit dans une partie du message supprimé depuis.

«Certains se comportent comme des hommes debout et de vrais professionnels, tandis que d’autres ne le font pas. Ceux qui ne le font pas sont trop poussins pour faire quoi que ce soit de toute façon. Candy culs. Quand vous regardez ce film en avril prochain et il On dirait que je ne joue pas dans certaines de ces scènes et que mon sang bouillonne légitimement, tu as raison.»

Bien que Johnson n’ait donné aucun nom, beaucoup ont supposé qu’il faisait référence à Diesel, surtout après que les fans ont examiné de plus près leurs scènes et ont commencé à se demander si les acteurs les avaient filmées séparément. Johnson a confirmé dans une interview de 2018 avec Rolling Stone qu’ils «n’étaient dans aucune scène ensemble».

Quant à la publication sur Instagram, Johnson a déclaré à Vanity Fair qu’il n’y avait «rien de spécifique» qui l’ait amené à la partager. C’était «juste la même vieille merde», a-t-il noté, «et ce n’était tout simplement pas mon meilleur jour.»

Mais le regrette-t-il ? «Cela a provoqué une tempête de feu», a-t-il déclaré au magazine. «Pourtant, assez intéressant… [c’était] comme si chaque membre de l’équipage avait trouvé son chemin vers moi et m’avait soit remercié calmement, soit m’a envoyé une note. Mais, oui, ce n’était pas mon meilleur jour, partager ça. Je ne devrais pas J’ai partagé ça. Parce qu’en fin de compte, ça va à l’encontre de mon ADN. Je ne partage pas des choses comme ça. Et je m’occupe de ce genre de taureaux–t loin du public. Ils n’ont pas besoin de C’est pourquoi je dis que ce n’était pas mon meilleur jour.»

Pour être clair, Johnson pensait ce qu’il disait. «Je pense ce que je dis quand je le dis», a-t-il noté. «Mais l’exprimer publiquement n’était pas la bonne chose à faire.»

Dans l’article des Rolling Stones de 2018 , Johnson a déclaré que lui et Diesel «avaient eu quelques discussions, dont un important face-à-face» dans sa bande-annonce sur la tension.

«Eh bien, il y a eu une réunion», a expliqué Johnson à Vanity Fair. «Je n’appellerais pas cela une réunion paisible. J’appellerais cela une réunion de clarté. Lui et moi avons eu une bonne conversation dans ma caravane, et c’est à partir de cette conversation qu’il est vraiment devenu clair que nous sommes deux séparés extrémités du spectre. Et a accepté de le laisser là.»

Comme Johnson l’a dit, lui et Diesel sont «philosophiquement deux personnes différentes» qui «abordent le monde du cinéma de deux manières différentes».

«C’est la philosophie d’aller au travail tous les jours», a-t-il poursuivi. «Regarder tout le monde comme des partenaires égaux. Et regarder le studio comme des partenaires égaux. Et regarder l’équipe, peu importe où vous vous trouvez, que ce soit sur la feuille d’appel ou autrement, comme des partenaires égaux – avec respect et humilité, et être respectueux du processus et de tous les autres êtres humains qui consacrent autant de temps, autant de travail acharné et d’équité de sueur, sinon plus. Et je pense qu’il a toujours été important pour moi d’être toujours franc et de regarder quelqu’un dans l’œil. Et si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le.

Au fil des ans, Diesel, qui produit également les films Fast , a partagé sa version de l’histoire, notamment dans une interview pour la couverture de Men’s Health July.

«C’était un personnage difficile à incarner, le personnage de Hobbs, a-t-il déclaré à la publication. «Mon approche à l’époque était beaucoup d’amour dur pour aider à obtenir cette performance là où elle devait être. En tant que producteur de dire, d’accord, nous allons prendre Dwayne Johnson, qui est associé à la lutte, et nous sommes va forcer ce monde cinématographique, les spectateurs, à considérer son personnage comme quelqu’un qu’ils ne connaissent pas – Hobbs vous frappe comme une tonne de briques. C’est quelque chose dont je suis fier, cette esthétique. Cela a demandé beaucoup de travail . Nous devions y arriver et parfois, à ce moment-là, je pouvais donner beaucoup d’amour dur. Pas Felliniesque, mais je ferais tout ce que je devrais faire pour obtenir des performances dans tout ce que je produis.»

Après s’être rappelé la réponse de Diesel, Johnson a éclaté de rire. «Vous savez, je vais vous dire ceci», a-t-il déclaré à Vanity Fair. «Une partie de moi a l’impression qu’il n’y a aucun moyen que je honore l’un de ces taureaux – t avec une réponse. Mais voici la vérité. J’ai fait le tour du pâté de maisons plusieurs fois. Contrairement à lui, je ne viens pas du monde du théâtre. Et, vous savez, j’ai grandi différemment et j’ai été élevé différemment. Et je viens d’une culture et d’un environnement complètement différents. Et je me lance dans chaque projet en donnant le maximum. Et si je sens qu’il y a des choses qui ont besoin et c’est aussi simple que ça. Alors quand j’ai lu ça, comme tout le monde, j’ai ri. J’ai ri fort. Nous avons tous ri. Et quelque part, je suis sûr Fellini rit aussi.»