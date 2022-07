Hailey Bieber : la femme de Justin Bieber fait un véritable carton avec sa tenue ultra comfy !

Malgré cette épreuve difficile, Hailey Bieber fait tout pour aller mieux. Elle reste très proche de son amoureux et lui apporte tout ce dont il a besoin.

Elle en profite aussi pour perfectionner son style vestimentaire. En effet, la jolie blonde se montre dans de très jolies tenues qui font l’unanimité

Dernièrement, la star a opté pour un look urbain. Elle choisi donc un jogging fluide de couleur blanc. Il est assez large et décontracté. Petit plus pour les jambes bouffantes qui font toute la différence.

Voilà qui la met en valeur ! Le blanc lui va à merveille. Ce style rappelle étrangement celui de Britney Spears ou Gwen Stefani à la fin années 1990 et début des années 2000. On adore.

Pour donner plus de peps à sa tenue, Hailey Bieber a ajouté un petit sac noir à anse en crochet avec une marguerite blanche. Et ce n’est pas tout. Elle porte aussi des lunettes de soleil minimalistes à monture métallique.

N’oublions pas ses boucles d’oreilles en or qui ajoutent une touche d’élégance. La jolie blonde a fait fort !