Hailey Bieber brise le silence sur la relation entre Justin et Selena Gomez : «Il y a une vérité…»

Lors d’un festival de radio et de télévision espagnol, Georgina Rodriguez a déclaré aux journalistes que l’un des pires moments de sa vie était quand elle a perdu son bébé.

L’attaquant portugais a subi ce qui est considéré comme l’une des pires douleurs émotionnelles qu’un être humain puisse endurer lorsqu’il a perdu un fils en avril 2022. Georgina était enceinte de jumeaux, mais n’a pu accoucher que d’un des bébés, son fils était morte.

Rodríguez a admis que l’épisode était la pire période de sa vie, et s’est même demandé comment il pourrait continuer. «Cette année, j’ai vécu le meilleur et le pire moment de ma vie en un instant», a expliqué Rodríguez aux journalistes lors d’un festival de radio et de télévision espagnol.

«Une grande partie de mon cœur a été brisée et je me suis demandé comment je pourrais continuer. J’avais la réponse plus près que je ne le pensais, j’ai regardé dans les yeux de mes enfants et là j’ai vu le seul moyen de le faire, d’être tous ensemble», a-t-elle ajouté.

La mort du fils de Rodríguez et Ronaldo figurera de manière significative dans la série documentaire de Netflix intitulée «Je suis Georgina».

«La nouvelle série aura des moments de la tristesse la plus absolue et la perte déchirante que Georgina a subie, c’est quelque chose qui peut arriver à des gens qui ont tout comme elle et à des gens qui n’ont rien», a confirmé Álvaro Díaz sur FestTVal.