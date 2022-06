Hailey Bieber avoue avoir suivi une thérapie pour lutter contre le cyberharcèlement

L’examen public constant auquel les célébrités sont exposées via les réseaux sociaux a poussé les célébrités à recourir à la thérapie pour faire face à tout ce qui se passe de négatif dans le monde numérique.

C’est le cas du mannequin Hailey Bieber, qui a avoué que pour faire face aux critiques acerbes voire cruelles qui lui ont été adressées, elle s’est rendue chez un spécialiste afin d’entretenir au mieux sa santé mentale et émotionnelle.

Dans sa nouvelle vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, la femme de Justin Bieber a exhorté ses abonnés à demander de l’aide s’ils se sentent tristes car cela pourrait être une poussée de dépression, elle a également demandé d’éviter et de combattre toute toxicité sur les réseaux sociaux.

Hailey Bieber a déclaré que cela a changé sa vie de pouvoir parler à un spécialiste, sans se sentir «jugée» le tout dans un environnement de «sécurité» totale, et maintenant elle se sent parfaitement capable de gérer ses profils sociaux de manière saine.

«Au fur et à mesure que ma relation avec mon thérapeute a évolué, je peux dire que cela a changé ma vie. C’est un espace où je me sens vraiment en sécurité, où je peux dire tout haut ce qui se passe dans ma tête, sans me sentir questionné ou jugé» dit-elle.

Son mariage avec Justin Bieber attire l’attention du divertissement international, ils sont donc souvent impliqués dans diverses controverses.

Le couple s’est rencontré en 2009, mais leur relation a commencé en 2016 et malgré le fait qu’ils se soient séparés et se soient remis plusieurs fois, ils sont arrivés à l’autel en 2018.

Hailey et Justin assistent à tous les concerts et événements ensemble et sur les réseaux sociaux, il est habituel pour eux de partager du contenu en couple, montrant que leur mariage se passe très bien, cependant, la relation que le chanteur a eue avec Selena Gomez dans le passé a été l’une des nombreuses raisons des commentaires négatifs car ils les comparent constamment

Le thème était si fort que lors des événements de Justin Bieber, les fans l’ont réclamé pour être avec le chanteur et «avoir rompu sa relation avec Selena». De plus, des critiques et des commentaires cruels ont également été transférés sur les réseaux sociaux.