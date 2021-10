Hailey Baldwin «le cœur brisé» après l’incident mortel de l’oncle Alec sur le tournage de «Rust»

Hailey Baldwin a déclaré sur Instagram qu’elle avait le cœur brisé après que son oncle, Alec Baldwin, ait accidentellement tué un membre de l’équipe sur un plateau de tournage au Nouveau-Mexique.

Au lendemain de la fusillade tragique et accidentelle qui a eu lieu sur le tournage du film Rust , l’un des proches d’ Alec Baldwin s’est prononcé pour soutenir l’acteur.

Hailey Baldwin, qui est la fille du frère d’Alec, Stephen Baldwin, a partagé une déclaration sur Instagram le vendredi 22 octobre et a déclaré qu’elle était «dévastée».

«J’envoie tout mon amour à la famille d’ Halyna Hutchins . C’est une tragédie vraiment inimaginable et dévastatrice», a-t-elle écrit via ses histoires Instagram. «Mes pensées vont également à Joel Souza alors qu’il se remet. Je suis absolument navrée pour toutes les personnes impliquées», a-t-elle ajouté.

Stephen, 55 ans, a également évoqué l’incident du 21 octobre impliquant son frère. Il a écrit sur Instagram le lendemain matin: «Demander des prières ce soir, mes amis, on ne peut pas dire grand-chose à part s’il vous plaît, priez pour toutes les personnes impliquées dans le tragique à la suite de ce tragique accident, merci.»

Stephen a utilisé un emoji en forme de croix violette pour sous-titrer son message et a également inclus le hashtag «#Psalm91».

L’incident sur le plateau a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins, tandis que le réalisateur Joel Souza a été blessé. La police de Santa Fe a confirmé qu’Alec, 63 ans, a accidentellement déchargé un pistolet à hélice lors du tournage de scènes pour Rust au Bonanza Creek Ranch au Nouveau-Mexique.

Halyna et Joel ont tous deux été soignés dans des hôpitaux distincts pour leurs blessures : Halyna est décédée à l’hôpital de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, tandis que Joel s’est rétabli au centre médical régional Christus St. Vincent.

Alec a publiquement évoqué la fusillade accidentelle dans un communiqué vendredi. Il a déclaré : «Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement à l’enquête policière pour déterminer comment cette tragédie s’est produite. Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna.

Alec n’a pas été inculpé pour un crime, mais une enquête sur la fusillade est actuellement ouverte et active. La production du film Western a été suspendue indéfiniment.