Hailey Baldwin : la femme de Justin Bieber dévoile une adorable photo d’enfance et enflamme la toile

Scott Disick s’est séparé d’Amelia Hamlin il y a quelques semaines pour des articles compromettants sur Kourtney Kardashian.

Il y a quelques semaines à peine, la nouvelle a été révélée que Scott Disick et Amelia Hamlin ont décidé de se séparer après le drame que le mannequin a joué avec ses ex Kourtney Kardashian et Travis Barker. Cependant, il semble que Scott ait déjà dépassé Amelia, puisqu’il s’est fait prendre avec une autre femme.

Scott Disick et Amelia Hamlin ont commencé leur parade nuptiale à l’automne 2020 et ont été critiqués pour la différence d’âge entre les deux, puisque l’ex de Kourtney Kardashian a 20 ans de plus que Hamlin.

Avec qui Scott Disick a-t-il été capturé ?

Selon le Daily Mail, Scott Disick est réapparu après avoir vaincu Amelia Hamlin et l’a fait avec une autre femme, cependant, c’est une femme bien connue, puisqu’elle est son assistante.

Scott et son assistant ont visité un magasin de vêtements haut de gamme sur Rodeo Drive où ils ont fait leurs courses pendant plus de deux heures.

Bien que ce qui ressort, c’est la grande ressemblance que l’assistante de Scott Disick a avec Kourtney Kardashian et il semble même que la jeune femme ait subi une intervention esthétique, car elle a l’air différente de celle lorsqu’elle a été capturée il y a quelques mois.

Pourquoi Scott Disick et Amelia Hamlin ont-ils rompu ?

Fin août, la nouvelle a été révélée que Scott Disick avait émis de sévères critiques sur la relation entre Kourtney Kardashian et Travis Barker, alors que Younes Bendjima révélait des messages que Scott lui avait envoyés montrant qu’il était complètement jaloux de la nouvelle cour de son ex.

Selon les médias internationaux, ce fut la goutte d’ eau pour Amelia Hamlin et elle a même posté une histoire sur Instagram avec la légende : «Vous n’aviez pas de petite amie ?» C’est pourquoi Scott Disick et Amelia Hamlin ont rompu en septembre 2021.

Il semble que Scott Disick ait déjà surmonté sa séparation d’avec Amelia Hamlin, cependant, qu’il semble qu’il n’ait pas oublié est Kourtney Kardashian, car il a été à l’origine de plusieurs ruptures du mannequin. Pensez-vous que Scott Disick reviendra un jour avec Kourtney ?