Haaland, sur ses anciens coéquipiers : «Ils n’ont pas pu m’arrêter…»

«J’étais à peu près sûr qu’ils allaient me marquer tout le match, car Edin me connaît très bien», a déclaré l’attaquant norvégien.

Erling Haaland a été franc à propos de ses anciens coéquipiers après avoir marqué le but vainqueur de sa ville contre le Borussia Dortmund, son équipe précédente, mercredi :

«Ils n’ont pas pu m’arrêter. À la fin, nous avons montré ce que nous étions. C’est ce que nous sommes et c’est ainsi que nous devons jouer. Je suis fier des 25 dernières minutes. (A propos de son but) C’était un beau centre et c’est une victoire très importante. (Sur ses retrouvailles avec Dortmund) C’était agréable de revoir tout le monde. Ils n’ont pas pu m’arrêter parce que j’ai marqué.»

Haaland a fait l’éloge de son ancienne équipe: «Mais ils ont bien joué, ils ont été bons. J’étais à peu près sûr qu’ils allaient marquer pour moi tout le match. Parce qu’Edin (Terzic, entraîneur de Dortmund) me connaît très bien. Dortmund a été très bon, mais gagner les trois points est ce qui compte», a déclaré le Norvégien.

Pour Edin Terzic, entraîneur de Dortmund, ce 2-1 a été une défaite «exaspérante et amère». Le résultat permet à City de Pep Guardiola d’être le leader du groupe G, suivi de Dortmund lui-même, avec 3. Copenhague et Séville en ont ajouté un.