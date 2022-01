«Haaland ne sortira pas maintenant, c’est impossible», Dortmund cale Barça et le Real Madrid

Gerard Piqué n’a pas regardé les moyens et, à travers une capture d’écran de son téléphone portable, a démenti l’information sortie ce vendredi sur le salaire de plusieurs joueurs barcelonais.

Selon Esport3 , le défenseur central aurait un salaire brut de 28 millions d’euros par an, ce qui est loin de la réalité. Lors du renouvellement de son contrat l’été dernier, Piqué a accepté une énorme baisse de salaire pour permettre aux joueurs de s’inscrire et gagnera un peu plus de 4,6 millions d’euros par an.

«Voici 50 pour cent de mon salaire, payé le 30 décembre. Respecte-nous un peu», peut-on lire dans la publication catalane.